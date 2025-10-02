Пожар в челябинском мебельном цехе полностью ликвидирован

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, в результате которого огонь распространился на площади 1200 квадратных метров по территории двухэтажного здания и металлического ангара. В тушении были задействованы 70 пожарных и 19 единиц техники. Благодаря оперативной эвакуации и слаженным действиям спасателей, жертв и пострадавших нет, огонь не перекинулся на соседние строения. Для установления точной причины происхождения пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.