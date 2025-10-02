Ричмонд
Пожар в челябинском мебельном цехе полностью ликвидирован

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в мебельном цехе на 4-м Линейном переулке Челябинска.

«На пожаре объявлена ликвидация открытого горения. Для установления его причины на месте находится испытательная пожарная лаборатория», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, в результате которого огонь распространился на площади 1200 квадратных метров по территории двухэтажного здания и металлического ангара. В тушении были задействованы 70 пожарных и 19 единиц техники. Благодаря оперативной эвакуации и слаженным действиям спасателей, жертв и пострадавших нет, огонь не перекинулся на соседние строения. Для установления точной причины происхождения пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, сотрудники ИК-5 и МЧС отработали совместные действия при условном пожаре в Челябинске.