Суд в Екатеринбурге оштрафовал отца иноагента Леонида Волкова*

В начале апреля в квартире профессора математики Михаила Волкова** прошли обыски. Его подозревают в финансировании ФБК***. Волкову-старшему** 69 лет, до пенсии он занимался научной и преподавательской деятельностью.
Напомним, что Леонид Волков* с 1 марта 2009-го по сентябрь 2013 года был депутатом Екатеринбургской городской думы. До недавнего времени руководил ФБК***. В 2021 году СКР возбудил в отношении Волкова* уголовное дело за призывы к совершению подростками противоправных действий, а именно участию в незаконных акциях, и объявил в международный розыск.
Известно, что в прошлом году обвиняемый находился в Вильнюсе.
*Леонид Михайлович Волков внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, включен Росфинмониторингом в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
**Михаил Волков внесен в список террористов и экстремистов.
*** признан в России экстремистским и ликвидирован.