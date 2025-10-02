Суд в Екатеринбурге оштрафовал отца иноагента Леонида Волкова*

Напомним, что Леонид Волков* с 1 марта 2009-го по сентябрь 2013 года был депутатом Екатеринбургской городской думы. До недавнего времени руководил ФБК***. В 2021 году СКР возбудил в отношении Волкова* уголовное дело за призывы к совершению подростками противоправных действий, а именно участию в незаконных акциях, и объявил в международный розыск.