Четырех участников перестрелки в отеле Новосибирска объявили в розыск

Напомним, что 25 сентября в отеле Grand Autograph в Центральном районе Новосибирска между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил в оппонента. На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что, предварительно, выстрелы произвели из травматического оружия.