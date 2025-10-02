Четырех участников перестрелки в отеле Новосибирска объявили в розыск

В Новосибирске полиция объявила в федеральный розыск четырех участников перестрелки в отеле Grand Autograph. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Напомним, что 25 сентября в отеле Grand Autograph в Центральном районе Новосибирска между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил в оппонента. На место происшествия прибыли полицейские, которые выяснили, что, предварительно, выстрелы произвели из травматического оружия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Правоохранители установили и задержали пятерых жителей Новосибирска. Однако еще четверо находятся в розыске.
По данным пресс-службы ведомства, по подозрению в совершении преступления разыскиваются Семенов Николай Викторович, 12.05.1994 года рождения, Тамбовский Андрей Александрович, 25.01.2003 года рождения, а также Хлебников Евгений Александрович, 14.08.1996 года рождения и Богатырев Алексей Сергеевич, 18.12.1991 года рождения.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемых, просят сообщать в полицию.