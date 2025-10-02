Чиновнице предъявили обвинение после обрушения школы в Татарске

В Новосибирской области под домашний арест помещена первая заместительница главы Татарского муниципального округа. Ей предъявлено обвинение в связи с частичным обрушением здания школы № 5 в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры региона.