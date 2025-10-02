Ричмонд
Чиновнице предъявили обвинение после обрушения школы в Татарске

Первого заместителя главы администрации Татарского муниципального округа отправили под домашний арест.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области под домашний арест помещена первая заместительница главы Татарского муниципального округа. Ей предъявлено обвинение в связи с частичным обрушением здания школы № 5 в Татарске. Об этом сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры региона.

По данным следствия, женщина, отвечающая за приемку образовательного учреждения к новому учебному году 2025−2026, проигнорировала очевидные признаки аварийного состояния здания и дала указание о его готовности к занятиям и зимнему периоду. Обрушение произошло 21 сентября.

Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий, что привело к серьезным нарушениям прав граждан и интересов общества (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

На данный момент ей назначен домашний арест до 22 ноября, а прокуратура контролирует процесс расследования.