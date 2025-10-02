Двое пострадавших при нападении у синагоги в Манчестере скончались

В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере.
«Два человека погибли в результате инцидента возле синагоги еврейской конгрегации Хитон-Парк на улице Миддлтон-роуд, район Крампсолл… Третий человек, мужчина, предположительно совершивший преступление, был застрелен сотрудниками полиции и также считается погибшим», — говорится в заявлении полиции Манчестера.
Еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии, заявили в полиции.