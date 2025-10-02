Один человек погиб по время горения мебельного цеха в Челябинске

В Челябинске потушен крупный пожар, который вспыхнул сегодня в Тракторозаводском районе. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Напомним, сегодня днём, 2 октября, огонь охватил двухэтажный мебельный цех с административными помещениями и два металлических ангара — всего 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали более 70 человек: создано три боевых участка, работает шесть звеньев газодымозащитной службы.
Самостоятельно из здания эвакуировались три человека.