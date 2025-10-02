Один человек погиб по время горения мебельного цеха в Челябинске

Напомним, сегодня днём, 2 октября, огонь охватил двухэтажный мебельный цех с административными помещениями и два металлических ангара — всего 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали более 70 человек: создано три боевых участка, работает шесть звеньев газодымозащитной службы.