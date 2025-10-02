Пожар уничтожил садовый дом в Башкирии

Сегодня днем, 2 октября, в Кармаскалинском районе Башкирии в садоводческом некоммерческом товариществе «Здоровье» произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были направлены Госкомитет по ЧС и МЧС. Согласно предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причину возгорания.
В связи с произошедшим ГК ЧС напомнил жителям и гостям республики о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы, регулярно проверять состояние электропроводки, использовать обогреватели строго по инструкции и соблюдать осторожность при обращении с открытым огнем.
Особое внимание специалисты уделяют важности установки автономных дымовых извещателей, содержания в исправном состоянии огнетушителей и обеспечения свободного доступа к эвакуационным выходам.
