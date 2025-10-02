В Башкирии уничтожат более 10 тысяч пачек сигарет на 1,3 млн рублей

32-летнего жителя Нефтекамска признали виновным в незаконном обороте немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 1,3 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с ноября 2024 года по январь 2025 года мужчина купил на территории Уфы у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, немаркированные табачные изделия, которые хранил и продавал в арендуемых помещениях в Нефтекамске.
Его незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъяли свыше 10 тысяч пачек сигарет на сумму более 1,3 млн рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также постановил уничтожить контрафактную продукцию.