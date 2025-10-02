В Челябинске направлено в суд дело хакера, оформлявшего кредиты на россиян

Фигурант — 21-летний местный житель.
По данным следствия, молодой человек покупал в интернете номера телефонов жителей различных регионов, восстанавливал доступ к персональным страницам граждан на портале «Госуслуги», после чего оформлял онлайн-кредиты в одном из банков, а также в микрофинансовых организациях.
«Всего от противоправной деятельности обвиняемого пострадали 18 жителей из 10 субъектов РФ, а также шесть юридических лиц. Общая сумма ущерба составила более 2,1 млн рублей», — рассказали в региональном Главке МВД.
Там отметили, что проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на получение доказательство причастности обвиняемого. Установлено местонахождение около 40 потерпевших и свидетелей, все они допрошены.
По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество парня. Он, кстати, полностью признал вину, а также возместил более 1,1 млн рублей.
Противоправную деятельность челябинца пресекли в феврале оперативники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по региону при содействии бойцов СОБР Росгвардии.
Дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.