В Челябинске направлено в суд дело хакера, оформлявшего кредиты на россиян

По данным следствия, молодой человек покупал в интернете номера телефонов жителей различных регионов, восстанавливал доступ к персональным страницам граждан на портале «Госуслуги», после чего оформлял онлайн-кредиты в одном из банков, а также в микрофинансовых организациях.