Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске направлено в суд дело хакера, оформлявшего кредиты на россиян

В Челябинске направлено в суд дело хакера, оформлявшего кредиты на россиян, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурант — 21-летний местный житель.

По данным следствия, молодой человек покупал в интернете номера телефонов жителей различных регионов, восстанавливал доступ к персональным страницам граждан на портале «Госуслуги», после чего оформлял онлайн-кредиты в одном из банков, а также в микрофинансовых организациях.

«Всего от противоправной деятельности обвиняемого пострадали 18 жителей из 10 субъектов РФ, а также шесть юридических лиц. Общая сумма ущерба составила более 2,1 млн рублей», — рассказали в региональном Главке МВД.

Там отметили, что проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на получение доказательство причастности обвиняемого. Установлено местонахождение около 40 потерпевших и свидетелей, все они допрошены.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество парня. Он, кстати, полностью признал вину, а также возместил более 1,1 млн рублей.

Противоправную деятельность челябинца пресекли в феврале оперативники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по региону при содействии бойцов СОБР Росгвардии.

Дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.