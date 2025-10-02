Ричмонд
Сотрудницу УК в Челябинской области осудят за травму жильца, полученную при падении с лестницы

В Магнитогорске 37-летнего начальника жилищно-эксплуатационного участка управляющие компании будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.

Источник: СК по Челябинской области

По версии следствия, обвиняемая при обслуживании многоквартирного дома № 33/1 по улице Строителей не приняла мер к проведению работ по восстановлению или замене элементов лестничного марша, а также по восстановлению просвета между перилами и лестничным маршем. Его не было из-за самовольно возведённой постройки.

В декабре прошлого года 38-летний житель упал, спускаясь по лестнице в цокольный этаж. Мужчина получил открытую проникающую черепно-мозговую травму.

Сотруднице УК грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.