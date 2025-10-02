Сотрудницу УК в Челябинской области осудят за травму жильца, полученную при падении с лестницы

По версии следствия, обвиняемая при обслуживании многоквартирного дома № 33/1 по улице Строителей не приняла мер к проведению работ по восстановлению или замене элементов лестничного марша, а также по восстановлению просвета между перилами и лестничным маршем. Его не было из-за самовольно возведённой постройки.