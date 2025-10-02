Ричмонд
В Екатеринбурге экс-сотрудницу Ростехнадзора ждёт суд за коррупцию

Ей вменяют коррупционные преступления, совершённые в 2024 году.

В Екатеринбурге родившаяся в 1984 году бывшая секретарь территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора отдана под суд за взяточничество. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

По данным следствия, в 2024 году она получила от одного из учебных центров более 1,6 млн рублей. Эти деньги передавались ей, в частности, за предоставление аттестуемым лицам возможности пользоваться материалами, использование которых запрещено во время экзамена.

Прокуратура утвердила в отношении женщины обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд.