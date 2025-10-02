Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре задержали пятерых иностранцев-уклонистов

В самарской области прошел миграционный рейд.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники военного следственного отдела провели направленные рейды. Они проверили иностранцев, уклоняющихся от военных обязанностей, сообщают в СК России по Самарскому гарнизону.

Рейдовые мероприятия прошли при поддержке Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов отправились на места работы иностранцев, получивших гражданство России. Некоторые из них уклонялись от постановки на воинский учет. В ходе мероприятий было выявлено пять таких лиц. Нарушителей доставили в военные комиссариаты областной столицы.

Подобные мероприятия будут продолжены. Иностранцам рекомендуют выполнять все предписания.