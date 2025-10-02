В Самаре задержали пятерых иностранцев-уклонистов

В Самарской области сотрудники военного следственного отдела провели направленные рейды. Они проверили иностранцев, уклоняющихся от военных обязанностей, сообщают в СК России по Самарскому гарнизону.
Рейдовые мероприятия прошли при поддержке Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов отправились на места работы иностранцев, получивших гражданство России. Некоторые из них уклонялись от постановки на воинский учет. В ходе мероприятий было выявлено пять таких лиц. Нарушителей доставили в военные комиссариаты областной столицы.
Подобные мероприятия будут продолжены. Иностранцам рекомендуют выполнять все предписания.