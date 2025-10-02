Браконьер из Челябинской области пожарил и съел лебедя.

Жительница сообщила в полицию о том, что на территории охотхозяйства «Прохорово» рядом с деревней Ситцево на дереве обнаружены туши двух лебедей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила двух нетрезвых мужчин с оружием и останками диких птиц.