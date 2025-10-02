Ричмонд
Браконьер из Челябинской области пожарил и съел лебедя

В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Он убил двух лебедей, одну из них пожарил и съел вместе с приятелем, сообщает «Первое областное».

Жительница сообщила в полицию о том, что на территории охотхозяйства «Прохорово» рядом с деревней Ситцево на дереве обнаружены туши двух лебедей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила двух нетрезвых мужчин с оружием и останками диких птиц.

Полицейские установили, что 38-летний местный житель после убийства лебедей вместе с 18-летним знакомым ощипал, поджарил и съел одну птицу, а вторую, вместе с останками первой, закопал, пытаясь скрыть следы.

Экспертиза показала, что лебеди не были краснокнижными. Тем не менее мужчину привлекли по статье о незаконной охоте. Также, по предварительным данным, браконьер использовал нелегальное гладкоствольное охотничье ружье.