Браконьер из Челябинской области пожарил и съел лебедя.

В Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Он убил двух лебедей, одну из них пожарил и съел вместе с приятелем, сообщает «Первое областное».
Жительница сообщила в полицию о том, что на территории охотхозяйства «Прохорово» рядом с деревней Ситцево на дереве обнаружены туши двух лебедей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила двух нетрезвых мужчин с оружием и останками диких птиц.
Полицейские установили, что 38-летний местный житель после убийства лебедей вместе с 18-летним знакомым ощипал, поджарил и съел одну птицу, а вторую, вместе с останками первой, закопал, пытаясь скрыть следы.
Экспертиза показала, что лебеди не были краснокнижными. Тем не менее мужчину привлекли по статье о незаконной охоте. Также, по предварительным данным, браконьер использовал нелегальное гладкоствольное охотничье ружье.