Таможня Беларуси изъяла 250 кг сыра из Польши на 30 000 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Предпринимателя» оперативники установили при проведении специальных мероприятий в городе Барановичи", — отметили в сообщении.
В ведомстве добавили, что 45-летний гражданин Беларуси организовал перемещение из Польши через пункт пропуска «Брест» 250 килограммов сыра мелкими партиями. Так, на сопредельной стороне продукция раздавалась физическим лицам частями для ввоза под видом товаров для личного пользования.
Сотрудниками таможни белорус был остановлен во время транспортировки сыра в Россию для продажи. Товаросопроводительных документов у него не было. Партия сыра стоимость 30 000 рублей была изъята.
Брестская таможня начала административный процесс по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
Тем временем Литва решила продлить запрет на полеты вдоль границы с Беларусью до декабря.
Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сказал о новом проекте «Фактор.by. Дети»: «Отсмотрим 500 детей».