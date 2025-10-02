Ричмонд
В Новосибирске нашли подростков, подозреваемых в издевательствах над сверстником

Полиция установила пятерых участников резонансного конфликта на улице Ленина.

Источник: пресс-служба МВД России по Новосибирской области

Сотрудники полиции «Центрального» отдела УМВД Новосибирска установили личности пятерых подростков, которых подозревают в издевательствах над школьником. Всем фигурантам от 13 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Как сообщили в полиции, все подростки — жители Новосибирска и области. Они уже опрошены правоохранителями. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в редакцию КП-Новосибирск попало видео, на котором 14-летний школьник стоит на коленях перед толпой сверстников. Подросток просит прощения, но один из участников конфликта ударяет его и начинает бросать камни. Видео вызвало большой общественный резонанс.