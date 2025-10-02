В Новосибирске нашли подростков, подозреваемых в издевательствах над сверстником

Сотрудники полиции «Центрального» отдела УМВД Новосибирска установили личности пятерых подростков, которых подозревают в издевательствах над школьником. Всем фигурантам от 13 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.