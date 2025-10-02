В Краснокамске будут судить четырех вымогателей из Перми

По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Один из обвиняемых заявил знакомым, что у него в баре украли сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Он заведомо преувеличил ущерб: сообщил, что в сумке было 500 тысяч рублей, а ее стоимость составила 100 тысяч, тогда как на самом деле цена не превышала 35 тысяч.