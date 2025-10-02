В Краснокамске будут судить четырех вымогателей из Перми

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Перми, обвиняемых в вымогательстве. Дело направлено в суд. Задержанным — от 26 до 35 лет, двое из них уже имели судимости за тяжкие преступления.
По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Один из обвиняемых заявил знакомым, что у него в баре украли сумку с деньгами, документами и банковскими картами. Он заведомо преувеличил ущерб: сообщил, что в сумке было 500 тысяч рублей, а ее стоимость составила 100 тысяч, тогда как на самом деле цена не превышала 35 тысяч.
Злоумышленники вышли на двух 20-летних парней из Карагайского района, приехавших в Пермь отдохнуть. Один из них действительно забрал чужую сумку со стола в баре. Деньги и вещи молодые люди оставили себе, а саму сумку выбросили. Позже, когда их нашли, они вернули всё содержимое. Но владельцу сумки этого оказалось недостаточно — он вместе с приятелями начал угрожать парням, требуя выплатить 600 тысяч рублей.
Затем обвиняемые насильно вывезли потерпевших за город, в лес, где избили их и назначили срок для передачи денег.
Один из пострадавших, опасаясь за свою жизнь, позвонил отцу. Мужчина срочно выехал на помощь сыну и по дороге сообщил в полицию Краснокамска. Встреча с вымогателями уже проходила под контролем оперативников — злоумышленников задержали с поличным.
Теперь четверых обвиняемых будут судить по части 2 статьи 163 УК РФ — «Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия».