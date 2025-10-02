С начала года при ДТП с пешеходами в Челябинске погибли 12 человек

Госавтоинспекторы также добавили, что из 505 произошедших ДТП 95 были с участием детей. Водителям стоит не отвлекаться на телефон за рулём, соблюдать скоростной режим и продолжать движение только убедившись в отсутствии пешеходов.
— Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходным переходам, при этом важно обязательно убедиться в своей безопасности. На регулируемом пешеходном переходе требуется неукоснительно соблюдать сигналы светофора и не перебегать дорогу на запрещающий сигнал, — напомнили в ГАИ.
Недавно в Челябинской области 56-летний водитель Renault Duster сбил 58-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте ДТП.