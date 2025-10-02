Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года при ДТП с пешеходами в Челябинске погибли 12 человек

С начала 2025 года на дорогах в Челябинске произошло 505 аварий с участием пешеходов, в которых пострадали 417 человек и погибли 12. Такими цифрами в четверг, 2 октября, поделились в городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы также добавили, что из 505 произошедших ДТП 95 были с участием детей. Водителям стоит не отвлекаться на телефон за рулём, соблюдать скоростной режим и продолжать движение только убедившись в отсутствии пешеходов.

— Пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходным переходам, при этом важно обязательно убедиться в своей безопасности. На регулируемом пешеходном переходе требуется неукоснительно соблюдать сигналы светофора и не перебегать дорогу на запрещающий сигнал, — напомнили в ГАИ.

Недавно в Челябинской области 56-летний водитель Renault Duster сбил 58-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте ДТП.