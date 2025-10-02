76-летняя нижегородка погибла на пожаре на улице Ванеева

76-летняя женщина погибла на пожаре в квартире в Советском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло в жилом доме на улице Ванеева сегодня, 2 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Огонь заметили в одной из квартир. На место прибыли спасатели, эвакуировали 25 жильцов и потушили возгорание на площади 3 кв. м. А уже на месте самого пожара нашли тело погибшей пенсионерки.
В тушении пожара участвовали более 30 спасателей и семь единиц техники.
Вероятнее всего, инцидент мог произойти из-за возгорания холодильника на кухне.
