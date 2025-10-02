Ричмонд
76-летняя нижегородка погибла на пожаре на улице Ванеева

Вероятнее всего, инцидент мог произойти из-за возгорания холодильника на кухне.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

76-летняя женщина погибла на пожаре в квартире в Советском районе Нижнего Новгорода. Возгорание произошло в жилом доме на улице Ванеева сегодня, 2 октября, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь заметили в одной из квартир. На место прибыли спасатели, эвакуировали 25 жильцов и потушили возгорание на площади 3 кв. м. А уже на месте самого пожара нашли тело погибшей пенсионерки.

В тушении пожара участвовали более 30 спасателей и семь единиц техники.

Вероятнее всего, инцидент мог произойти из-за возгорания холодильника на кухне.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что квартира загорелась в жилом доме на Комсомольской улице.