В Адыгее 14 женщин осудили за мошенничество с материнским капиталом

В Адыгее группа из 14 женщин осуждена за крупное мошенничество с материнским капиталом, нанесшее ущерб свыше 8,5 млн рублей. Суд приговорил организаторов схемы к 7 и 3 годам колонии.

Источник: РИА "Новости"

В Майкопе суд вынес приговор 14 женщинам за масштабное мошенничество с материнским капиталом, ущерб от которого превысил 8,5 млн рублей. Организаторам преступной группы назначено 7 и 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Адыгеи.

По данным следствия, две местные жительницы создали преступную группу. За деньги они снабжали других женщин поддельными свидетельствами о рождении детей. С их помощью участницы сообщества получали сертификаты на материнский капитал в Пенсионном фонде. Для обналичивания средств мошенницы оформляли фиктивные сделки по покупке земли и получали разрешения на строительство жилья.

Все 14 осужденных были признаны виновными по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное по предварительному сговору, в крупном размере, организованной группой». Организаторы схемы отправились в колонию общего режима на 7 и 3 года. Остальные фигурантки дела получили наказания от обязательных или принудительных работ на срок до 1 года 9 месяцев с вычетом 10% зарплаты до лишения свободы сроком до двух лет в колонии.