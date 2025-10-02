В Адыгее 14 женщин осудили за мошенничество с материнским капиталом

Все 14 осужденных были признаны виновными по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное по предварительному сговору, в крупном размере, организованной группой». Организаторы схемы отправились в колонию общего режима на 7 и 3 года. Остальные фигурантки дела получили наказания от обязательных или принудительных работ на срок до 1 года 9 месяцев с вычетом 10% зарплаты до лишения свободы сроком до двух лет в колонии.