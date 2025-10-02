В Пермском крае водителя осудят после жёсткого ДТП с погибшим подростком

Речь идёт об аварии, которая случилась на дороге к селу Стряпунята летом 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 20 июля автомобиль «Лада Гранта» с молодым водителем и пассажирами вылетел в кювет и врезался в дерево. Уточнялось, что 15-летний мальчик, который был в салоне, скончался.