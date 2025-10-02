В Пермском крае водителя осудят после жёсткого ДТП с погибшим подростком

Водитель автомобиля предстанет перед судом после жёсткого ДТП с погибшим подростком в Пермском крае, сообщает Краснокамский городской суд.
Речь идёт об аварии, которая случилась на дороге к селу Стряпунята летом 2025 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 20 июля автомобиль «Лада Гранта» с молодым водителем и пассажирами вылетел в кювет и врезался в дерево. Уточнялось, что 15-летний мальчик, который был в салоне, скончался.
Ещё два пассажира и сам водитель пострадали. После инцидента следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения». Водителя поместили под стражу.
После завершения расследования материалы были переданы в суд. В инстанцию они поступили 1 октября 2025 года. Дата рассмотрения ещё не назначена.