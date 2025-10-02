Енот покусал ребенка в зоокафе Новосибирска

В новосибирском енотокафе «Лесная братва» зафиксирован случай укуса ребенка енотом. Сибирское подразделение Россельхознадзора направило документацию по инциденту в прокуратуру Новосибирской области. Информация об этом была предоставлена редакции «Прецедент» представителями указанного ведомства.
Как пояснили в Россельхознадзоре, передача данных произведена в рамках полномочий управления и для предотвращения потенциальных нарушений законодательства, определяющего правила обращения с животными.
Позже, экс-работник кафе сообщила о ряде проблем, связанных с содержанием животных. По ее мнению, агрессивное поведение енота могло быть спровоцировано неблагоприятными условиями, в которых он содержался.
В августе месяце Россельхознадзор уже проводил профилактические работы в енотокафе «Лесная братва» касательно ведения деятельности, связанной с экспозицией животных, без необходимого разрешения. После инспекции, администрацию заведения предупредили о недопустимости отклонений от установленных норм.
В дополнение к этому, жители Новосибирска организовали сбор подписей под онлайн-петицией с требованием о закрытии упомянутого зоокафе. На данный момент петиция получила поддержку от 1327 человек.