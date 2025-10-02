Хотел легкого заработка: 19-летнему парню из Башкирии грозят долгие годы за решеткой

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Учалинского района, обвиняемого в 16 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным следствия, минувшей весной организатор (его личность пока еще не установлена) вовлек обвиняемого и его 16-летнего знакомого в преступную деятельность, предложив им работу в качестве курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков. 10 апреля молодых людей задержали при попытке оборудовать очередную «закладку». В ходе досмотра у них изъяли более 55 грамм запрещенного вещества. Следователи установили, что за период преступной деятельности обвиняемые оборудовали не менее 50 «закладок».
Материалы возбужденного на парня уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
— Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего сообщника рассматривается в суде. Материалы в отношении организатора преступной группы выделены в отдельное производство, — сообщает СК.
СК предупреждает граждан об опасности предложений «легкого заработка» в интернете, за которыми часто скрываются преступники, вовлекающие молодежь в наркобизнес. Ведомство напоминает, что возраст привлечения к ответственности за наркопреступления наступает с 16, а в отдельных случаях — с 14 лет, а санкции статей предусматривают длительные сроки лишения свободы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.