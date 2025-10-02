Хотел легкого заработка: 19-летнему парню из Башкирии грозят долгие годы за решеткой

По данным следствия, минувшей весной организатор (его личность пока еще не установлена) вовлек обвиняемого и его 16-летнего знакомого в преступную деятельность, предложив им работу в качестве курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков. 10 апреля молодых людей задержали при попытке оборудовать очередную «закладку». В ходе досмотра у них изъяли более 55 грамм запрещенного вещества. Следователи установили, что за период преступной деятельности обвиняемые оборудовали не менее 50 «закладок».