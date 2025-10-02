Экс-главе УФСИН по Башкирии продлили домашний арест

Тогда же, как сообщал «Ъ-Уфа», Третий отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение заместителю начальника республиканского Управления ФСИН России Евгению Макотину в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он получил от десяти подчиненных часть их премий на общую сумму 500 тыс. руб.