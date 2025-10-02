Ричмонд
Смертельное ДТП произошло на Красноярском тракте в Омске

Мужчина погиб.

Источник: Om1 Омск

В Омске произошла смертельная авария с участием пешехода. По информации Госавтоинспекции, 2 октября на пересечении улиц Красноярский тракт и Бархатовой 23-летний водитель «Лады Приоры» сбил мужчину, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара его отбросило на встречную «Тойоту Короллу». Пострадавший — 40-летний омич — погиб на месте.

За минувшие сутки в Омске зарегистрировали ещё четыре происшествия с участием пешеходов. Два из них случились на нерегулируемых переходах.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть особенно осторожными в осенний период и не забывать о световозвращающих элементах на одежде, рюкзаках или сумках. Водителям же напоминают о необходимости снижать скорость вблизи остановок, жилых зон и пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток и на плохо освещённых участках дорог.

Ранее сообщалось о серьёзном ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что водителя легковушки зажало в салоне — его пришлось деблокировать спасателям МЧС.