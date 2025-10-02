Смертельное ДТП произошло на Красноярском тракте в Омске

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть особенно осторожными в осенний период и не забывать о световозвращающих элементах на одежде, рюкзаках или сумках. Водителям же напоминают о необходимости снижать скорость вблизи остановок, жилых зон и пешеходных переходов, особенно в тёмное время суток и на плохо освещённых участках дорог.