Получил теплицей: в Омске за взятку будут судить инспектора труда

В благодарность за содействие инспектор получил теплицу стоимостью 37 800 рублей, а предприятие — штраф на должностное лицо, а не на саму коммерческую организацию. Как пояснили в СУ СКР, разница между размерами штрафов на должностное и юридическое лицо колоссальная — как юрлицу предприятию пришлось бы заплатить за нарушение правил охраны труда и безопасности сотрудников в десять раз больше.