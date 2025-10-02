Получил теплицей: в Омске за взятку будут судить инспектора труда

В СУ СКР по Омской области завершили расследование уголовного дела бывшего инспектора труда. Его обвиняют в получении взятки теплицей.
По версии следствия, тогда еще действующий сотрудник госинпекции труда вел расследование несчастного случая на одном из производств Омска, и небескорыстно помог руководству предприятия смягчить ответственность за ЧП.
В благодарность за содействие инспектор получил теплицу стоимостью 37 800 рублей, а предприятие — штраф на должностное лицо, а не на саму коммерческую организацию. Как пояснили в СУ СКР, разница между размерами штрафов на должностное и юридическое лицо колоссальная — как юрлицу предприятию пришлось бы заплатить за нарушение правил охраны труда и безопасности сотрудников в десять раз больше.
В итоге теплица дорого стала госинспектору — его уволили, а сейчас отдают под суд. Максимальная санкция статьи — до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.