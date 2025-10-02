Дело об отравлении школьников Екатеринбурга дошло до суда

В Екатеринбурге под суд за массовое отравление учащихся школы № 178 отдана заведующая производством столовой образовательного учреждения. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Ей вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В апреле 24 учащихся школы и пятеро сотрудников предприятия-поставщика питания были вынуждены обратиться за медицинской помощью. У них диагностировали острую кишечную инфекцию, острый гастроэнтерит и норовирусную инфекцию.
Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Слушание по делу намечено на 13 октября. Суда женщина ждёт под подпиской о невыезде.