Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об отравлении школьников Екатеринбурга дошло до суда

В апреле к врачам обратились 24 учащихся и пятеро сотрудников.

В Екатеринбурге под суд за массовое отравление учащихся школы № 178 отдана заведующая производством столовой образовательного учреждения. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Ей вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В апреле 24 учащихся школы и пятеро сотрудников предприятия-поставщика питания были вынуждены обратиться за медицинской помощью. У них диагностировали острую кишечную инфекцию, острый гастроэнтерит и норовирусную инфекцию.

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Слушание по делу намечено на 13 октября. Суда женщина ждёт под подпиской о невыезде.