Экс-помощника министра ЧС Крыма приговорили к 6 годам колонии

Фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым — экс-главой Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Сообщники решили подменить решения сельсовета о выделении земли. Оформив документы на земельные участки на третьих лиц, обвиняемый продавал их, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению. Всего с 2015 по 2017 год злоумышленник незаконно переоформил 12 участков.