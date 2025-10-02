Экс-помощника министра ЧС Крыма приговорили к 6 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Бывший помощник главы МЧС Крыма приговорен к 6 годам колонии за мошенничество с муниципальными земельными участками в Симферопольском районе. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым — экс-главой Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Сообщники решили подменить решения сельсовета о выделении земли. Оформив документы на земельные участки на третьих лиц, обвиняемый продавал их, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению. Всего с 2015 по 2017 год злоумышленник незаконно переоформил 12 участков.
Уголовное дело в отношении экс-помощника министра было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. На проданные им участки наложен арест.
Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд частично удовлетворил иск о взыскании причиненного преступлением ущерба.