Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куйтунском районе в ДТП с фурой погиб пассажир «Хонды»

На участке организовано реверсивное движение.

В Куйтунском районе иномарка «Хонда» врезалась в фуру. Как сообщили КП-Иркутск пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, на 1557-м километре федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась вечером приблизительно в 18:30.

— По предварительной информации, водитель «Honda Stepwgn» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, — поделились дорожные полицейские.

Печальными последствиями ДТП стала гибель одного человека, находившегося в салоне иномарки. Трое пострадавших с различными травмами были незамедлительно доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не получил повреждений. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта организовано реверсивное движение на данном участке трассы.