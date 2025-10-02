В Куйтунском районе в ДТП с фурой погиб пассажир «Хонды»

Печальными последствиями ДТП стала гибель одного человека, находившегося в салоне иномарки. Трое пострадавших с различными травмами были незамедлительно доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не получил повреждений. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта организовано реверсивное движение на данном участке трассы.