В Куйтунском районе в ДТП с фурой погиб пассажир «Хонды»

В Куйтунском районе иномарка «Хонда» врезалась в фуру. Как сообщили КП-Иркутск пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, на 1557-м километре федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась вечером приблизительно в 18:30.
— По предварительной информации, водитель «Honda Stepwgn» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, — поделились дорожные полицейские.
Печальными последствиями ДТП стала гибель одного человека, находившегося в салоне иномарки. Трое пострадавших с различными травмами были незамедлительно доставлены в больницу. Водитель грузового автомобиля не получил повреждений. Сейчас на месте работают госавтоинспекторы. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта организовано реверсивное движение на данном участке трассы.