Омская полиция разыскивает водителя фуры с иероглифами

Он допустил ДТП и скрылся с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция разыскивает водителя фуры с иероглифами. Сегодня, 2 октября, около 00:15 он допустил серьезное ДТП и сбежал.

Авария случилась на 577 километре автодороги Тюмень-Омск в Любинском районе. Машина виновника ДТП — грузовик с красной кабиной и белым с иероглифами прицепом — попал на камеры ближайшей заправки.

По данным полиции, водитель фуры допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 и скрылся с места происшествия. Между тем 57-летнему водителю легковушки и его 56-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь.

В УМВД по Омской области просят всех, кто располагает информацией о водителе данной фуры или произошедшем ДТП, позвонить по телефонам 79−35−04 или 102.