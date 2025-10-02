Омская полиция разыскивает водителя фуры с иероглифами. Сегодня, 2 октября, около 00:15 он допустил серьезное ДТП и сбежал.
Авария случилась на 577 километре автодороги Тюмень-Омск в Любинском районе. Машина виновника ДТП — грузовик с красной кабиной и белым с иероглифами прицепом — попал на камеры ближайшей заправки.
По данным полиции, водитель фуры допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21124 и скрылся с места происшествия. Между тем 57-летнему водителю легковушки и его 56-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь.
В УМВД по Омской области просят всех, кто располагает информацией о водителе данной фуры или произошедшем ДТП, позвонить по телефонам 79−35−04 или 102.