В Екатеринбурге раскрыта схема фиктивной легализации мигрантов

Фигурантами дела стали бывший директор ООО «Юридическое агентство Союз мигрант» и ее сообщник, уроженец одной из среднеазиатских республик. По данным следствия, с 2022 по 2024 год женщина, выступающая экзаменатором по русскому языку, истории России и основам законодательства в одном из екатеринбургских вузов, при содействии знакомого организовала схему по незаконному получению сертификатов мигрантами, не владеющими необходимыми знаниями. Под видом успешно прошедших аттестацию они получали право на законное пребывание в России.