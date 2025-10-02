В Челябинске завели дело после гибели человека при пожаре в цехе

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в четверг произошел пожар в здании мебельного цеха в 4-м Линейном переулке. Горело двухэтажное здание цеха и металлического ангара, локализован пожар на площади 1200 квадратных метров. При разборе конструкций здания цеха обнаружено тело погибшего.