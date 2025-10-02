В Челябинске завели дело после гибели человека при пожаре в цехе

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Челябинске после пожара в мебельном цехе, где погиб человек, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в четверг произошел пожар в здании мебельного цеха в 4-м Линейном переулке. Горело двухэтажное здание цеха и металлического ангара, локализован пожар на площади 1200 квадратных метров. При разборе конструкций здания цеха обнаружено тело погибшего.
«Следователем следственного отдела по Тракторозаводскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
В ходе следствия будут установлены причины, приведшие к произошедшему, дана оценка исполнения трудового законодательства, соблюдения правовых актов при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности, отмечает СУСК.