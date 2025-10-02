КГК предупредил белорусов о новом мошенничестве с уголовным преследованием. Подробности сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Комитет госконтроля предупреждает о новом факте обманных действий, с которым сталкиваются граждане нашей страны», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в Беларуси фиксируются очередные случаи мошенничества. На этот раз под видом сотрудников Департамента финансового мониторинга мошенники угрожают белорусам уголовным преследованием и выманивают деньги.
Аферисты звонят белорусам через мессенджер и говорят о том, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств, иной противоправной деятельности. В подтверждение сказанного, они присылают фальшивые документы якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В указанном документе говорится, что белорус является фигурантом уголовного дела за действия, которые связаны с финансированием террористических формирований.
После этого мошенники предлагают белорусам задекларировать его сбережения через перевод на якобы безопасный счет. Также они требуют подписать документы о неразглашении информации.
«Если вам позвонили с таким предложением, знайте, это — мошенники», — предупредили в КГК.
