КГК предупредил белорусов о новом мошенничестве с уголовным преследованием

Аферисты звонят белорусам через мессенджер и говорят о том, что с его банковского счета осуществлялось финансирование экстремистских формирований, вооруженных сил иностранных государств, иной противоправной деятельности. В подтверждение сказанного, они присылают фальшивые документы якобы за подписью директора Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В указанном документе говорится, что белорус является фигурантом уголовного дела за действия, которые связаны с финансированием террористических формирований.