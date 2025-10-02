Ричмонд
Сотрудница банка в Воронеже похитила у пенсионеров 10 миллионов рублей

В Воронеже сотрудница банка предстанет перед судом за хищение у пожилых клиентов свыше 10 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней сотрудницы одного из банков. Ей вменяют кражу с банковского счета в крупном и особо крупном размерах.

По данным ведомства, с марта 2024-го по февраль 2025 года менеджер при обслуживании клиентов оформляла на их имя карты и привязывала их к расчетным счетам. Далее она выводила деньги и оплачивала ими товары и услуги.

Прокуратура установила 11 потерпевших, преимущественно это пенсионеры.

Общая сумма хищений оценена в 10,2 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа.