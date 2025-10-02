Сотрудница банка в Воронеже похитила у пенсионеров 10 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней сотрудницы одного из банков. Ей вменяют кражу с банковского счета в крупном и особо крупном размерах.
По данным ведомства, с марта 2024-го по февраль 2025 года менеджер при обслуживании клиентов оформляла на их имя карты и привязывала их к расчетным счетам. Далее она выводила деньги и оплачивала ими товары и услуги.
Прокуратура установила 11 потерпевших, преимущественно это пенсионеры.
Общая сумма хищений оценена в 10,2 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа.