Волжанка получила 6 лет за убийство подруги на почве ревности

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, вечером 13 июня 2025 года в квартире осужденной произошла встреча с участием ее сожителя, подруги и знакомого. Во время застолья гостья начала оказывать знаки внимания сожителю хозяйки квартиры. Известно, что ранее между женщинами уже возникали конфликты на почве ревности. Через некоторое время мужчины отлучились в магазин. Оставшиеся в квартире женщины поссорились, в результате чего в порыве гнева 54-летняя хозяйка квартиры нанесла подруге несколько ударов кухонным ножом в область груди и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.