Волжанка получила 6 лет за убийство подруги на почве ревности

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, вечером 13 июня 2025 года в квартире осужденной произошла встреча с участием ее сожителя, подруги и знакомого. Во время застолья гостья начала оказывать знаки внимания сожителю хозяйки квартиры. Известно, что ранее между женщинами уже возникали конфликты на почве ревности. Через некоторое время мужчины отлучились в магазин. Оставшиеся в квартире женщины поссорились, в результате чего в порыве гнева 54-летняя хозяйка квартиры нанесла подруге несколько ударов кухонным ножом в область груди и шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте преступления.
После возвращения домой знакомый погибшей, увидев произошедшее, ушел из квартиры, а сожитель волжанки, ранее судимый за убийство, предложил возлюбленной взять вину на себя. Для сокрытия следов преступления мужчина вымыл и спрятал орудие убийства, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Однако в ходе расследования уголовного дела была установлена непричастность сожителя осужденной к совершению данного убийства.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств женщина признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступления.
Волжский городской суд, принимая во внимание все обстоятельства дела, признал фигурантку уголовного дела виновной в совершении убийства и приговорил ее к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.