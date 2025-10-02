В Польше заподозрили подготовку терактов с помощью банок из-под кукурузы

ABW задержало некоего Владислава Г., который, как считается, был курьером разведки и перевозил банки со взрывчаткой, а также детали для дронов и SIM-карты между Литвой, Польшей и Германией. Банки со взрывчаткой нашли на литовском кладбище, также они были ввезены в Польшу. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Польские силовики сообщили, что подозревают в подготовке Россию.