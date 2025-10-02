Предпринимателя в Новочеркасске осудили за торговлю нелегальным табаком

В Ростовской области вынесли приговор по делу о незаконном хранении и сбыте табачных изделий без акцизных марок. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
Во время обысков на складах индивидуального предпринимателя изъяли более 13 тысяч пачек сигарет разных марок. Общая стоимость товара составила 2 млн рублей. По данным следствия, нелегальная торговля велась в Новочеркасске.
В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» (часть 6 статьи 171.1 УК РФ).
Новочеркасский городской суд утвердил для подсудимого два года колонии строгого режима и штраф на сумму в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.
