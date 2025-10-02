Приставы начали арестовывать имущество бывшего судьи Верховного суда Момотова

Как сообщил ТАСС источник, «в случае, если приставы обнаружат имущество Момотова у других лиц, на него также будет наложен обеспечительный арест». Аресту также подлежат банковские счета Момотова и 22 аффилированных с ним лиц, сеть бизнес-отелей «Мартон», которая включает в себя 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы, гостиница «Вологда». Вместе с тем на работе гостиниц арест не отразится.