Приставы начали арестовывать имущество бывшего судьи Верховного суда Момотова

В них указано, что в службу судебных приставов направлены исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество, принадлежащее Момотову, его компаньону, совладельцу сети отелей «Мартон» Андрею Марченко, и еще 21 лицу, аффилированным с судьей в отставке. На основании исполнительных листов Останкинского районного суда Москвы Главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП России 1 октября открыло исполнительные производства, предмет исполнение которых — «наложение ареста».
Как сообщил ТАСС источник, «в случае, если приставы обнаружат имущество Момотова у других лиц, на него также будет наложен обеспечительный арест». Аресту также подлежат банковские счета Момотова и 22 аффилированных с ним лиц, сеть бизнес-отелей «Мартон», которая включает в себя 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы, гостиница «Вологда». Вместе с тем на работе гостиниц арест не отразится.
В настоящее время на рассмотрении Останкинского суда Москвы находится иск Генпрокуратуры, которая требует изъять в доход государства около 100 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на Андрея и Ивана Марченко, арестованных по обвинению в мошенничестве. Суд в рамках подготовки к рассмотрению иска наложил обеспечительный арест на эти объекты.
Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.