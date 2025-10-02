В Ростове руководителя спортивного центра будут судить за травму воспитанницы

В Ростове-на-Дону руководителя танцевально-спортивного центра будут судить за тяжелую травму воспитанницы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— Подозреваемой предъявили обвинения по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование завершено, теперь дело рассмотрит суд, — прокомментировали в ведомстве.
По данным СК, инцидент произошел в 2024 году. Руководитель центра, где занимаются дети от 3 до 16 лет, не проконтролировала организацию тренировки, не проследила за размещением матов в зале и допустила другие нарушения учебного процесса.
Предварительно, во время занятия 8-летняя девочка выполняла танцевальный элемент, сорвалась с плеч своей напарницы и упала. Пострадавшая ударилась головой о твердый пол и получила серьезные травмы. Судебно-медицинская экспертиза классифицировала повреждения как опасный для жизни тяжкий вред здоровью.
