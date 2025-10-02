«Ваши счета взломаны, переведите 3 миллиона»: пенсионерка поверила незнакомцу и лишилась всех сбережений

— Лжесотрудники правоохранительных органов и убедили ее «обезопасить» свои сбережения, утверждая, что это необходимо из-за взлома банковских счетов пожилой женщины. Со своего счета она сняла 2,8 миллионов рублей, а также дополнительно взяла из дома 579 тысяч рублей, — пишут журналисты телеканала.