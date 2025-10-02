Ричмонд
«Ваши счета взломаны, переведите 3 миллиона»: пенсионерка поверила незнакомцу и лишилась всех сбережений

В Саратове 73-летняя женщина отдала аферистам более трех миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове 73-летняя жительница Кировского района отдала мошенникам миллионы рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, женщине позвонил незнакомец и представился якобы правоохранителем.

— Лжесотрудники правоохранительных органов и убедили ее «обезопасить» свои сбережения, утверждая, что это необходимо из-за взлома банковских счетов пожилой женщины. Со своего счета она сняла 2,8 миллионов рублей, а также дополнительно взяла из дома 579 тысяч рублей, — пишут журналисты телеканала.

Общую сумму в размере 3,4 миллиона рублей она перевела через банкомат на счета, указанные аферистами. При попытке перевода дополнительных 1,6 миллиона рублей у женщины появились сомнения и она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».