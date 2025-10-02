Ричмонд
В Балашихе неизвестный пытался похитить ребенка

В Балашихе неизвестный мужчина, выдавая себя за отца, попытался похитить второклассницу у продуктового магазина. Появление прохожего вынудило мужчину скрыться. Мать девочки обратилась в полицию, которая теперь разыскивает злоумышленника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Неизвестный мужчина попытался похитить второклассницу у продуктового магазина в подмосковном Балашихе. После вмешательства прохожего он скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Мужчина схватил за руку второклассницу, стоявшую у продуктового магазина. Девочка растерялась и стала плакать. Очевидцам незнакомец заявил, что он ее отец, но ребенок заявил, что это неправда. После того как к девочке подошел прохожий, мужчина скрылся с места происшествия.

Мать девочки обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители разыскивают злоумышленника.