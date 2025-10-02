В Балашихе неизвестный пытался похитить ребенка

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Мужчина схватил за руку второклассницу, стоявшую у продуктового магазина. Девочка растерялась и стала плакать. Очевидцам незнакомец заявил, что он ее отец, но ребенок заявил, что это неправда. После того как к девочке подошел прохожий, мужчина скрылся с места происшествия.