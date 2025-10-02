В Энгельсе 17 человек отравились в корейском ресторане

В Энгельсе Саратовской области разгорелся настоящий скандал вокруг ресторана корейской кухни, который пришлось срочно закрыть на 17 суток. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление судебных приставов, причиной столь жестких мер стало массовое отравление посетителей. 17 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.
— Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений в соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, среди которых отсутствие маркировок, необходимых документов и многое другое, — пишут журналисты телеканала.
Судебные приставы оперативно возбудили исполнительное производство и опечатали помещения ресторана. Индивидуальному предпринимателю, владеющему заведением, теперь грозит административная ответственность.