В Энгельсе 17 человек отравились в корейском ресторане

В Энгельсе Саратовской области разгорелся настоящий скандал вокруг ресторана корейской кухни, который пришлось срочно закрыть на 17 суток. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление судебных приставов, причиной столь жестких мер стало массовое отравление посетителей. 17 человек обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.