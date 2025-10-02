Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере

«Инцидент, произошедший сегодня утром, рассматривается как связанный с терроризмом. Инцидент был объявлен “террористическим”», — приводит сообщение полиции газета Manchester Evening News (MEN).
Отмечается, что полиция установила личности подозреваемых, но в данный момент не смогла их подтвердить. В ведомстве добавили, что нападавший был застрелен. По словам представителей полиции, также были арестованы еще два человека.
О нападении с ножом на синагогу в Манчестере стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего. Manchester Evening News написала, что у нападавшего якобы были некие устройства, которые могли стать причиной применения огнестрельного оружия со стороны правоохранителей.
Позднее число погибших в результате нападения на синагогу в Манчестере увеличилось до двух. Уточняется, что пять человек, в том числе охранник синагоги, получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Телеканал Sky News позже сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в саммите с представителями ЕС в Дании и возвращается из-за возможного теракта в Манчестере.