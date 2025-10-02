Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере

Нападение на синагогу в Манчестере, предположительно, было террористическим актом. Об этом 2 октября сообщила Британская полиция.

Источник: AP 2024

«Инцидент, произошедший сегодня утром, рассматривается как связанный с терроризмом. Инцидент был объявлен “террористическим”», — приводит сообщение полиции газета Manchester Evening News (MEN).

Отмечается, что полиция установила личности подозреваемых, но в данный момент не смогла их подтвердить. В ведомстве добавили, что нападавший был застрелен. По словам представителей полиции, также были арестованы еще два человека.

О нападении с ножом на синагогу в Манчестере стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего. Manchester Evening News написала, что у нападавшего якобы были некие устройства, которые могли стать причиной применения огнестрельного оружия со стороны правоохранителей.

Позднее число погибших в результате нападения на синагогу в Манчестере увеличилось до двух. Уточняется, что пять человек, в том числе охранник синагоги, получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Телеканал Sky News позже сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер прервал свое участие в саммите с представителями ЕС в Дании и возвращается из-за возможного теракта в Манчестере.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше