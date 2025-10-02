Британская полиция назвала терактом нападение на синагогу в Манчестере

О нападении с ножом на синагогу в Манчестере стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что инцидент произошел в районе Крампсолл. Тогда полиция открыла огонь в отношении нападавшего. Manchester Evening News написала, что у нападавшего якобы были некие устройства, которые могли стать причиной применения огнестрельного оружия со стороны правоохранителей.