Жительницу Ростова будут судить за жестокое убийство

Как уточнили в ведомстве, обвинительное заключение утвердили в отношении 34-летней женщины. По версии следствия, в июне 2025 года она во время ссоры напала на мужчину с колюще-режущим предметом. Пострадавший получил не менее 35 ударов и скончался на месте.