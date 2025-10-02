Жительницу Ростова будут судить за жестокое убийство

Жительницу Ростова-на-Дону будут судить за убийство знакомого, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, обвинительное заключение утвердили в отношении 34-летней женщины. По версии следствия, в июне 2025 года она во время ссоры напала на мужчину с колюще-режущим предметом. Пострадавший получил не менее 35 ударов и скончался на месте.
Теперь дело рассмотрит суд. По части 1 статьи 105 УК РФ подозреваемой грозит от шести до 15 лет лишения свободы с последующим ограничением на срок до двух лет или без такового.
