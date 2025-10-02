Стала известна причина задержек электричек на Витебском направлении

Напомним, что около 6 часов вечера петербуржцы пожаловались на массовую задержку поездов на станциях в Царском Селе, Шушарах, Купчино, Пушкине. По их словам, по громкой связи объявили об ограничении движения на неопределённое время по техническим причинам. На станциях скопилось много людей, ожидание превысило 40 минут.