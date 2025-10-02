Ричмонд
Стала известна причина задержек электричек на Витебском направлении

Задержка электричек на Витебском направлении связана с работой правоохранительных органов. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги вечером 2 октября.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с работой правоохранительных органов в пути следования задерживается несколько пассажирских поездов на участке Шушары — Товарная-Витебская», — уточнили в компании.

В ОЖД подчеркнули, что после завершения проверки инфраструктуры сделают всё возможное для скорейшего пропуска составов и восстановления графика движения.

Напомним, что около 6 часов вечера петербуржцы пожаловались на массовую задержку поездов на станциях в Царском Селе, Шушарах, Купчино, Пушкине. По их словам, по громкой связи объявили об ограничении движения на неопределённое время по техническим причинам. На станциях скопилось много людей, ожидание превысило 40 минут.