Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал потери Украины за сентябрь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сентябрь 2025 года потеряли около 44,7 тысячи человек, из которых половина — безвозвратные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Путин заявил, что половина из потерь ВСУ в сентябре — безвозвратные.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сентябрь 2025 года потеряли около 44,7 тысячи человек, из которых половина — безвозвратные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Потери ВСУ за сентябрь — примерно 44,7 тысячи человек. Половина из них — безвозвратные», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что значительная часть этих потерь приходится на мобилизованных.

Также президент отметил рост числа дезертиров в украинской армии. По его словам, с января по август 2025 года из ВСУ дезертировали около 150 тысяч человек.

В настоящий момент президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В этом году основное внимание конференции сосредоточено на рассмотрении концепции многополярного мира и обсуждении возможных стратегий его построения. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.