Путин назвал потери Украины за сентябрь

В настоящий момент президент России принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В этом году основное внимание конференции сосредоточено на рассмотрении концепции многополярного мира и обсуждении возможных стратегий его построения. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.