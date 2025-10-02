Путин призвал Киев сесть за стол переговоров

«Поэтому лучше бы киевскому руководству начать договариваться. Почему дезертиры бегут? Я и сам призываю их бежать оттуда. И мы призываем их сдаваться. Заградотряды их уничтожают», — заявил Путин на заседании клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что украинская армия в основном состоит из рабочих и крестьян, а элиты не участвуют в боевых действиях.