Путин призвал Киев сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин призвал руководство Украины начать переговоры для урегулирования конфликта. По его словам, массовый исход украинских военных с позиций указывает на необходимость диалога.

По словам Путина, украинские солдаты массово дезертируют с поля боя.

«Поэтому лучше бы киевскому руководству начать договариваться. Почему дезертиры бегут? Я и сам призываю их бежать оттуда. И мы призываем их сдаваться. Заградотряды их уничтожают», — заявил Путин на заседании клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что украинская армия в основном состоит из рабочих и крестьян, а элиты не участвуют в боевых действиях.

Президент также сравнил случаи дезертирства в российских и украинских войсках. По его словам, в России такие ситуации единичны, а на Украине — массовые. Путин также выразил надежду, что Киев проявит волю к переговорам.

В настоящее время российский лидер участвует в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В 2025 году ключевая тема форума посвящена анализу принципов многополярного мира и обсуждению перспектив его формирования. В работе конференции задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.