Путин рассказал о мобилизации в России и на Украине

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать вторая ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ключевым вопросом нынешнего мероприятия стало обсуждение идеи многополярного мирового порядка и оценка перспектив его формирования. В форуме участвуют 140 специалистов из более чем 40 стран.