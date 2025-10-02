Ричмонд
Путин рассказал о мобилизации в России и на Украине

В России в отличие от Украины не проводится массовая или принудительная мобилизация. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Международного клуба «Валдай».

Путин рассказал, в чем главное отличие мобилизации на Украине от России.

«Мы в России не проводим массовой, тем более принудительной мобилизации, в отличие от ВСУ», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится двадцать вторая ежегодная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай». Ключевым вопросом нынешнего мероприятия стало обсуждение идеи многополярного мирового порядка и оценка перспектив его формирования. В форуме участвуют 140 специалистов из более чем 40 стран.