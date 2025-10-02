Путин: Россия продвигается вперед по всей линии соприкосновения

Глава Росси отметил, что западная группировка войск установила контроль над Купянском, сейчас бои продолжаются на юге города. Южная группировка сил вошла в Константиновку, которая ранее считалась одним из ключевых опорных пунктов для ВСУ. По словам Путина, на территории ЛНР под контролем Украины осталось 0,13% площади, в ДНР — около 19%, а в Запорожской и Херсонской областях — от 24 до 25%.