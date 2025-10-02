Путин: Россия продвигается вперед по всей линии соприкосновения

Путин сообщил о продвижении ВС РФ.
Российские силы продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, подразделения группировок «Север», «Запад» и «Юг» продвигаются вперед на ключевых участках фронта, взяв под контроль новые территории в нескольких регионах.
«По всей линии боевого соприкосновения наши войска идут вперед. Группировка “Север”: Юнаковка только что поставили под наш контроль, Волчанск почти забрали. Там создается зона безопасности», — подчеркнул Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Глава Росси отметил, что западная группировка войск установила контроль над Купянском, сейчас бои продолжаются на юге города. Южная группировка сил вошла в Константиновку, которая ранее считалась одним из ключевых опорных пунктов для ВСУ. По словам Путина, на территории ЛНР под контролем Украины осталось 0,13% площади, в ДНР — около 19%, а в Запорожской и Херсонской областях — от 24 до 25%.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевыми темами мероприятия стали формирование многополярной системы мирового устройства и анализ потенциальных вариантов ее дальнейшего развития. В форуме принимают участие 140 специалистов из более чем 40 стран.