Путин об ООН: проблем много, но лучше ничего пока нет

Несмотря на многочисленные проблемы, ООН остается самой успешной международной организацией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к меняющимся реалиям.

«Да проблем в ней очень много, но лучше чем ООН пока ничего нет», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что как и любая международная организации, ООН нуждается в адаптации к меняющимся реалиям.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевое внимание участников сосредоточено на вопросах становления многополярной системы мирового порядка, а также на анализе потенциальных направлений ее дальнейшего развития. В работе форума задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
