Путин: ВС России вошли в Константиновку и Северск

Вооруженные силы России вошли в города Константиновка и Северск, а также в Красноармейск. Об этом 2 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, российские военные развивают наступление сразу на нескольких направлениях в зоне СВО. Информацию об этом приводит наш корреспондент.